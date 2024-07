LIVE Paolini-Minnen 7-6 6-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurra soffre nel 1 set e dilaga nel secondo

Leggi tutta la notizia su oasport

Si chiude qui ladel match di Jasmine, che ritroveremo nella giornata di venerdì 5 luglio contro Andreescu. Un saluto e un ringraziamento a tutti gli amici di OA Sport! 21:25 Le statistiche ci dicono di un'azzurra con il 59% di punti vinti sulla prima, contro il 51% della belga. Con la seconda il 52% pere il 38% di. Tanti break, ben 10 su 20 game disputati, con un totale di 20 palle break in tutto. 29 vincenti e 19 errori non forzati per l'allieva di Renzo Furlan,chiude con un saldo comunque positivo di 21-17. 21:23 Un ora e mezzo per accedere per la prima volta al 3° turno ai Championships per la toscana, che affronterà al 3° turno Bianca Andreescu, giocatrice che ha già sconfitto al Roland Garros.