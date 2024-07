LIVE Fognini-Ruud 6-4 7-5 1-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | il norvegese prova a reagire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-BERRETTINI (3° MATCH DALLE 14.30) LADI PAOLINI-MINNEN (3° MATCH DALLE 12.00) LADI SONEGO-BAUTISTA AGUT (3° MATCH DALLE 12.00) 15-0 Altra ottima prima dell’azzurro. 2-1 Game. Arriva anche il nono ACE del numero 8 ATP. 40-0 Servizio e dritto a segno per lo scandinavo. 30-0 Ottavo ACE del. 15-0 Servizio vincente. 1-1 Game. Solido smash in arretramento a campo aperto vincente del ligure. 40-0 Altro splendido rovescio in contropiede a segno per Fabio. 30-0 E’ lungo il rovescio in back dello scandinavo. 15-0 Servizio e rovescio in contropiede vincente dell’azzurro. 1-0 Game. Fabio perde il controllo del recupero di dritto.