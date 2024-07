Jesina ecco Borocci e spera nel ripescaggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Continua la spesa al ‘mercato dell’usato’ (che poi possa rivelarsi anche ‘sicuro’ solo il campo potrà dirlo) allaCalcio. Dopo il difensore Alex Di Gennaro, la punta centrale Gabriele Tittarelli, il centrocampista Amedeo Massei - leoncelli del tempo che fu - laha annunciato il ritorno all’ovile anche dell’esterno offensivo Matteo, classe 1993 che la maglia biancorossa l’aveva indossata - per un breve periodo precisa la nota della società - nel campionato di serie D 2012/13 banco di prova per le successive esperienze nei campionati di Eccellenza e Promozione con le varie formazioni della provincia di Ancona, dalla Belvederese al Marzocca, dal Moie Vallesina alla Biagio Nazzaro Chiaravalle. Anche per lui soddisfazione palpabile accompagnata dai buoni propositi di rito.