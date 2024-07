Inter Calhanoglu | Resto perché sono felice a Milano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “all’semplicemente. Io e la mia famiglia ci sentiamo a nostro agio, i miei figli vanno a scuola ae ho costruito tutto lì. Ecconon è mai stata una possibilità per me andarmene“. Queste le parole di Hakan, fantasista nerazzurro e della Turchia, ai microfoni di Sky DE, dopo il passaggio ai quarti di Euro 2024 della sua Nazionale nonostante la sua squalifica. Il nome dell’ex Milan era finito nel mirino del Bayern Monaco, che però non ha mai avanzato alcuna offerta ufficiale.: “” SportFace. .