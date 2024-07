Il sondaggio Ipsos 3 italiani su 4 bocciano il nucleare | Troppo pericoloso e poco conveniente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Secondoil 75% degliè contrario ale solo un quarto si ritiene a favore. Per la maggioranza dei cittadini, ad oggi la costruzione di centrali nucleari per produrre energia in Italia non è una soluzione attuabile e non rappresenta una valida alternativa alle fonti fossili. Il motivo: è considerato dagli intervistati. Ilè stato commissionato da Legambiente, Kyoto Club, Conou, Editoriale Nuova Ecologia e presentato oggi a Roma in occasione della prima giornata dell’11esimo Ecoforum nazionale. Per il 54% degli intervistati, il governo dovrebbe incentivare la produzione di energie rinnovabili per favorire lo sviluppo dell’economia circolare. Fonti pulite ed economia circolare, secondo gli, rappresentano due volani per il Paese, permettendo di creare nuovi green jobs.