Il dono per i piccoli malati Arriva l’ecocardiografo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Brianza per il Cuore ha donato un ecocardiografo alla Cardiologia pediatrica e Diagnostica cardiologica ambulatoriale, per i bambini “delicati“, diretta dal dottor Giuseppe Trocino. L’apparecchiatura, dedicata aioncologici, ha trovato casa nel reparto di Oncoematologia pediatrica del San Gerardo, al Centro Maria Letizia Verga di via Cadore. La struttura aspettava da anni l’apparecchio, per non dover spostare i bambini immunodepressi da chemioterapia e cure pesanti che li renparticolarmente vulnerabili. Con i fondi raccolti dall’associazione Brianza per il Cuore èto il nuovo ecocardiografo, che verrà azionato da un infermiere sonographer, cioè un tecnico altamente specializzato in ecografia cardiaca e formato nella valutazione del cuore del bambino, che potrà effettuare esami di altissimo livello, in sicurezza.