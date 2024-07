Guida TV Sky Cinema e NOW | I mercenari 3 Mercoledi 3 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Questa sera su Sky, il palinsesto offre una varietà di film che spaziano dall'azione alla commedia, dal dramma alla fantascienza, garantendo una serata di intrattenimento per ogni gusto. Su SkyUno HD alle 21:15, "I3" vede il ritorno del cast stellare in questo terzo capitolo della saga action. La ricomparsa di un nemico storico costringe Barney a reclutare nuove forze per un'ultima, adrenalinica missione. Su SkyDue HD alle 21:15, "Il tenente ottomano" racconta una storia d'amore ambientata alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Protagonisti Ben Kingsley e Josh Hartnett, in un dramma che segue un'infermiera americana che lascia il suo paese per una missione medica nell'Impero Ottomano.Gli amanti dei classici possono sintonizzarsi su SkyCollection HD alle 21:15 per "C'era una volta in America".