Elisabetta Canalis tu sì che hai capito tutto

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Al matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius, la Super Ely nazionale ha rubato la scena per il look e il fisico mozzafiato. E i social l'hanno eletta regina. Al G7 della gnocca, come è stato ribattezzato il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius a Vulcano, tra Elodie e Chiara Ferragni, pizzi bianchi, tramonti romantici, il volpino Lillo che porta le fedi (stratosferico), scollature sfrenate e una valangata di storie su Instagram, che manco un film di Scorsese haquesto girato, poteva mancare? No, non poteva. E naturalmente la Ely Nazionale è apparsa nel suo sensuale splendore. «Due giorni stupendi per celebrare l’Amore», con la maiuscola, ha dichiarato la romantica #littlecrumb. E lesta ha postato una foto dal mare delle Eolie in costume bianco e viola, così simile all’abitino indossato da Julia Roberts in Pretty Woman da farci venire lacrime di nostalgia canaglia (lo vogliamo, anche se ci uscirà la ciccia dai buchi).