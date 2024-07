Deadpool & Wolverine | trapelati gli SPOILER dalla proiezione a Shanghai

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 3 luglio 2024)gliNelle prossime settimane, i Marvel Studios terranno proiezioni per i fan diin tutto il mondo. La prima di queste si è appena svolta a, in Cina, con i fan presenti che hanno potuto godersi circa 36 minuti del film. La risposta a ciò che è stato mostrato è stata straordinariamente positiva: trai pregi più evidenti, vengono citati l’umorismo, l’azione e la musica. Alcuni hanno addirittura detto cheè meglio di Avengers: Endgame.è meglio di Avengers: Endgame Nonostante siano stati proiettati solo poco più di 30 minuti di film (molti dei quali corrispondenti a momenti già visti nei trailer promozionali, un po’ come accadde per Spider-Man: No Way Home), alcunipiuttosto consistenti hanno ora iniziato a fare il giro della rete.