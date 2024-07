Crisi globali e nuove emergenze | Il ruolo chiave delle assicurazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Se ci possiamo candidare a unsempre più incisivo è perché abbiamo dimostrato tutta la nostra solidità anche nel difficile biennio 2022-23, caratterizzato da quella sorprendente fiammata inflazionistica, dal rapidissimo rialzo dei tassi di interesse e da una crescita moderata". In uno scenario in cui "le tradizionali garanzie offerte dallo Stato non sono più sufficienti per affrontare lepressioni e le numerose" la presidente dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, Maria Bianca Farina, dal palco dell’Assemblea annuale 2024 – svoltasi ieri a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – rilancia ildel mondo assicurativo e sottolinea: "Siamo costruttori di futuro". "Il mondoè chiamato a uneconomico e sociale ancora più importante di quello svolto sino ad oggi, sia in qualità di gestore professionale dei rischi sia in veste di primario investitore istituzionale – spiega la presindente dell’Ania Farina –.