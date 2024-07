Cosa rischia un ciclista fuori dalla pista ciclabile? La risposta del Codice della strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bologna, 3 luglio 2024 - Quali sono i rischi e le sanzioni per unche non percorre le piste ciclabili? Chi va in bicicletta è obbligato a utilizzarle? Da alcuni giorni, la poliziale di Novafeltria a Rimini non sta facendo sconti sulle strade, arrivando a multare ben 52 ciclisti in poche ore. I diretti interessati, infatti, viaggiavano sulla carreggiata anzichè sulla: il gesto ha suscitato numerose polemiche, facendo sorgere il dubbio, in alcuni, che non sia unalegale. Madice ilin merito? Leggendo l'articolo 182 comma 9, non ci sono dubbi: per legge, se sono presenti piste ciclabili, i ciclisti hanno l'obbligo di percorrerle. "I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.