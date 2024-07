Confapi Taranto ospita Umana Forma

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoIndustrianella sua sede il Progetto “” avvalendosi delle finalità ed attività offerte dal Fondo “Temp”, volto alla qualificazione e alla riqualificazione professionale nel campo della motoristica navale e industriale.Il corso, completamente gratuito, è dedicato ai ragazzi diplomati periti industriali al fine del loro inserimento lavorativo nell’indotto privato.Trattasi di specializzazione nel settore metalmeccanico e navalmeccanico. L’obiettivo è quello di rispondere alle esigenze delle imprese in termini dizione dei profili professionali necessari per la filiera del manifatturiero nel nostro territorio, in modo da consentire l’inserimento nelle aziende di personale nuovo o riqualificato rispetto alla domanda.