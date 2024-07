Cina | aperte candidature per espositori a China Int’l Import Expo 2025

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nanning, 03 lug – (Xinhua) – Oggi laha aperto il processo di candidatura per gliglobali che desiderano partecipare all’ottava edizione dellaInternational(CIIE), che si terra’ nel novembre. Ventisei aziende con sede in Paesi come Stati Uniti, Giappone e Germania in occasione della cerimonia di inaugurazione del reclutamento per la fiera a Nanning, capoluogo della regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, hanno firmato per partecipare in presenza all’esposizione. La loro area espositiva si estendera’ in totale per circa 15.000 metri quadrati. Diverse aziende a investimento estero presenti alla cerimonia, tra cui la statunitense 3M e la francese L’Oreal, partecipano a tempo pieno alla CIIE sin dalla prima esposizione.