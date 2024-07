Cimitero verso la ristrutturazione L’intervento si dividerà in tre lotti Ritornano le proteste sul degrado

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024)comunale, il primo intervento disi avvicina, almeno sulla carta. Il Comune di Poggio a Caiano ha costituito il gruppo di lavoro, formato dai tecnici dei vari uffici, per la progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi che dovranno essere effettuati aldi via Lombarda. Il primo step sarà la riqualificazione dell’area B cioè la chiesa e passaggi laterali. Avviato anche l’iter per la richiesta di un mutuo alla "Cassa depositi e prestiti" per l’importo di 357.779 euro da restituire in 10 anni a tasso fisso. Nelle ultime settimane si è riaccesa la polemica sullo stato in cui versa ilper la scarsa manutenzione dovuta all’erba non tagliata e all’incuria generale. Un lettore ha inviato a La Nazione le foto riguardanti le gallerie della parte vecchia dove ci sono infiltrazioni di acqua per l’assenza di grondaie, pavimenti scivolosi e sporchi per la mancata pulizia, tombe provvisorie tolte o da collocare "parcheggiate" sotto le gallerie.