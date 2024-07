Che lezioni di coerenza volete dare? | Senaldi sbotta con Faraone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Mentre nello studio di Roberto Poletti e Francesca Barra, a 4 di Sera su Rete 4, si stava parlando diin alcune scelte del governo, il condirettore di Libero Pietroè intervenuto per mettere i puntini sulle i nel dibattito col deputato di Italia Viva Davide, pure lui ospite del talk. "Renzi ha salvato Conte impedendo agli italiani di votare nell'estate del Papeete; poi un anno dopo ha fatto cadere lui Conte dicendo che 'no è pessimo'". Di qui la domanda retorica di: "Chedi?". In un altro intervento, invece, il condirettore di Libero ha fatto notare come spesso la sinistra sia incoerente. "Io sono contento che Schlein vada al gay pride, balli e si diverta però ci sono 4 giornalisti che hanno detto di essere stati molestati al gay pride e lei è stata zitta".