Sinner-Berrettini dove e quando seguire il derby italiano di Wimbledon

(Di martedì 2 luglio 2024) Domani Jannike Matteosi sfideranno sul centrale diper il secondo turno del torneo.iltraIl match è previsto per domani, mercoledì 3 luglio, dopo Muller-Medvedev (inizio ore 14.30) e Osaka-Navarro. Potrebbe quindi arrivare nel tardo pomeriggio. Sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go e Now. I due si sono già affrontati una volta, ovvero lo scorso anno al Masters 1000 di Toronto,l’alto tesino si impose in due set 6-4, 6-3. A livello Atp, il numero 1 al mondo è al momento imbattuto contro gli italiani: 13 vittorie su 13 incontri. Il tennista romano, finalista nel 2021, intervistato alla Gazzetta Matteo, cos’ha pensatoha visto il sorteggio? «Che poteva capitare, non essendo testa di serie.