Napoli Altamura | Diego è nella storia della città

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Marcello, giornalista, è intervenuto a “Magazine Live”, trasmissione in onda su “Radio Punto Zero” che approfondisce i temi affrontati sul web daMagazine.com. La trasmissione è condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo.ha parlato dei calciatori di oggi sicuramente molto diversi dai campioni comeArmando Maradona.sui calciatori di oggi Così: “Una nave piena di ricordi, dove si toccava con mano l’amoreper Maradona.. Io credo che il finaledicon il, è una pagina amara, meglio i ricordi positivi. Bisogna lasciare l’idea del calcio come era, ma iniziare a pensare che questi sono professionisti che indossano la maglia del club che li paga e danno il loro contributo, ma non hanno nessun vincolo, perché è un rapporto commerciale.