Lui non ci sarà Matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi tra gli invitati manca un vip

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Tra pochi giornisaranno moglie e marito. Dopo la festa con oltre millea Milano, la coppia ha selezionato una cerchia di 250tra cuiun nome importante. “Non lo hanno voluto, hanno tirato una riga sul suo nome”, è la voce (non confermata dai diretti interessati) che circola in rete. Certo è che a questo, insieme dal 2018, lavorano da molto. La proposta ufficiale era arrivata in diretta tv nel dicembre scorso, nello studio di Ballando con le stelle, con una dichiarazione romantica. >> Con la cagnolina Bruna all’altare: la bella giornalista tv si è sposata col compagno. E la piccola di casa voleva essere in prima fila “Volevo dire una cosa a– il messaggio diin diretta – che è la donna della mia vita, la donna che mi ha cambiato la vita, accogliendo anche tutti i miei difetti.