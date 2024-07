Incidente mortale nel Salento Con la moto fuori strada muore centauro 58enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Ancora unnel. Dopo lo scontro tra auto eavvenuto nella notte tra domenica e lunedì che purtroppo era costato la vita ad un giovane29enne, ancora un drammatico sinistro che ha avuto come epilogo la morte di unciclista. Il tragico episodio si è verificato nella serata di ieri a San Donaci, in provincia di Brindisi, esattamente sullaprovinciale che conduce a Campi Salentina e che quindi si interseca tra la provincia brindisina e quella leccese. La vittima è unoriginario di Oria, sempre in provincia di Brindisi, di nome, Mino Patisso. Ancora unnelsul colpo Per cause ancora tutte da accertare e chiarire del tutto, ilha perso il controllo del suo mezzo a due ruote, una Yamaha, ed è uscito, andando a sbattere violentemente per terra.