Giacomo Bozzoli non si trova ma non è ancora un latitante Fuga all’estero?

(Di martedì 2 luglio 2024) Brescia, 2 luglio 2024 – Nessuna traccia e nessuna notizia, almeno finora. Sembra sparito nel nulla, il 39enne bresciano condannato in Cassazione all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario nella fonderia di Marcheno nel 2015. Il dubbio Le banche dati La latitanzaritenuto l'omicida dello zio Mario Il dubbio I carabinieri, lunedì sera, non lo hannoto a casa sua, sul lago di Garda, poche ore dopo il pronunciamento della Cassazione che ha confermato le sentenze di primo e secondo grado. Non è chiaro se, che ha trascorso gli ultimi nove anni in libertà, si sia allontanato per evitare l'arresto in carcere o se invece stia valutando in queste ore di costituirsi in un carcere che sceglierebbe lui direttamente.