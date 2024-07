Dove mangiare a San Benedetto del Tronto I 15 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 luglio 2024) Il lungomare del porto più importante delle Marche, 5 chilometri di litorale, è il cuore della Riviera picena delle palme, un'alternarsi di spiagge e scogliere che attrae ogni stagione moltissimo turismo. Sanpoi è una città piacevole da vivere e da visitare, dotata di strutture d'accoglienza adeguate a ogni genere di visitatore, da chi viene con bambini al seguito a chi vuole solo fare baldoria. Da non sottovalutare l'aspetto gastronomico: la tradizione del mare è l'altra faccia di un repertorio che ha molto da dire anche in fatto di carni, salumi, cacciagione, e qui i posti validi per entrambi i fronti non mancano. Ecco una selezione eclettica dei posti per l'estate sambenedettese, dai ristoranti alle friggitorie, dai pub alle pizzerie senza dimenticare i lidi con una marcia in più.