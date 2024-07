Delegazione lettone in visita in UniBg e all’Università San Raffaele di Milano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024) Bergamo. Al via ieri (lunedì 1° luglio) fino a venerdì 5 luglio la settimana di visitedegli studi di Bergamo eVita-Salute Sandidi unaproveniente dalla Lettonia. L’attività, che si svolge nell’ambito del Centro di Cooperazione Italo-, assume per l’ateneo orobico un duplice valore. Da un lato, gli studenti prenderanno parte, durante la permanenza a Bergamo, a due programmi intensivi misti: Bip “Rinascimenti. Letteratura, arti e immaginari fra le mura della Città”, in capo al dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere (professori Thomas Persico e Giuseppe Previtali) e “ReUSO Bergamo 2024”, in capo al dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate (professori Alessio Cardaci e Maria Sole Brioschi).