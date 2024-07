Corvino | Spalletti parla di mancanza di intensità ma alla squadra chi la deve dare? Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2024) Il Corriere dello Sport ha raccolto lo sfogo di Pantaleo, a dir poco furioso per le parole rilasciate dal presidente della Figc Gravina all’indomani dell’Euroflop dell’Italia. Il dirigente del Lecce, non ha digerito in particolare l’accusa di “abuso di stranieri nelle giovanili” «Il mio è un grido di dolore. In tutte le trasmissioni mettono in evidenza il risultato della nostra Primavera, gli undici stranieri, come se fossimo il male assoluto, l’origine del fallimento della Nazionale. Ma stiamo scherzando? Io l’untore? Questa demonizzazione del Lecce è un insulto all’intelligenza. Io non sono l’untore e il nostro è un modello che andrebbe seguito». Spiegarlogente non è semplice, soprattutto oggi. «Lui () hato didi