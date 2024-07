Basket Preolimpico San Juan 2024 | risultati e classifiche aggiornate

Leggi tutta la notizia su sportface

Idi tutte le partite e ledel torneodi Sandi. In scena uno dei quattro tornei preolimpici che assegneranno ciascuno un pass per partecipare ai Giochi che cominceranno tra pochissimi giorni. In Portorico sarà impegnata anche l'Italia, alla ricerca della seconda partecipazione olimpica consecutiva, dopo quella di Tokyo culminata con il quinto posto finale. Ecco, quindi, idelle partite e ledei gironi. IL PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI IL CALENDARIO DELL'ITALIA IL REGOLAMENTO, CHI VA A PARIGIGIRONI Girone A Messico 0 pt (0V, 0P) Costa d'Avorio 0 pt (0V, 0P) Lituania 0 pt (0V, 0P) Girone B Italia 0 pt (0V, 0P) Portorico 0 pt (0V, 0P) Bahrain 0 pt (0V, 0P)(orari italiani) Martedì 2 luglio Ore 23:30 – Italia-Bahrain Mercoledì 3 luglio Ore 02:30 – Messico-LituaniaOre 23:30 – Lituania-Costa d'Avorio Giovedì 4 luglio Ore 02:30 – Bahrain-PortoricoOre 23:30 – Costa d'Avorio-Messico Venerdì 5 luglio Ore 02:30 – Portorico-Italia Sabato 6 luglio Ore 22:00 – Semifinale 1 Domenica 7 luglio Ore 01:00 – Semifinale 2 Lunedì 8 luglio Ore 00:00 – Finale