Vuelle Fatta per Khalil e spunta un Petrovic

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pare che Pino Sacripanti guardando all’operaabbia detto: "Sul momento non incanta ma è un giocatore di grande sostanza in grado di portare anche su la palla ed ha molti punti nelle mani". Visto e piaciuto, si potrebbe dire, visto che la guardia americana ha firmato il contratto che lo lega alla Carpegna Prosciutto il prossimo anno. Da ieri questo giocatore, che arriva da Ostenda, è nel roster biancorosso con tanto di marchio di fabbrica della società. E’ il primo straniero. Per il resto siamo alle dichiarazioni di rito, perché arriva da questa guardia americana, anche un saluto alla città ed ai tifosi. "E’ bellissimo poter firmare per Pesaro, una città e un club dalla grande passione e tradizione. Sono stramotivato e carico – dice– in vista di questa stagione e non vedo l’ora di incontrare tutti.