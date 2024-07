Un futuro da inventare Casadei Ndour Fabbian I giovani sono pronti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) dall’inviato Altro che “Effetto Berlino“, i racconti emozionali di Gigi Buffon, i sogni di gloria dello spogliatoio azzurro e il ciarpame di buone intenzioni che hanno lastricato la tortuosa strada verso l’inferno degli ormai ex campioni d’Europa. Tutti a casa, senza vergogna, senza orgoglio, umiliati e schiacciati dal peso di una figuraccia ignobile. Raccogliere i cocci e ripresentarsi a Coverciano all’inizio di settembre per i primi impegni della Nations League non sarà facile. Perché anche le poche certezze (ben lontano dal concetto d’identità, una realtà ancora astratta) sisgretolate nel torrido pomeriggio dell’Olympiastadion. Spalletti già fa sapere che cambierà e rinrà ulteriormente il gruppo (ma in realtà l’età media è già bassa e non c’è bisogno di un vero e proprio ricambio generazionale).