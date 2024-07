Ultime notizie Napoli dopo Greenwood la Lazio si inserisce per un altro obiettivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ladi Claudio Lotito entra a gamba tesa sul mercato del, nome accostato agli azzurri, il club capitolino è pronto a fare irruzione per un. Oltre il, anche lacerca il riscattouna stagione anonima.l’addio a sorpresa a Igor Tudor, che era subentrato a sua volta al dimissionario Maurizio Sarri, la società biancoceleste riparte da Marco Baroni, tecnico che bene ha figurato nel corso della sua ultima esperienza tra le fila dell’Hellas Verona. Claudio Lotito vuole mettergli a disposizione una rosa di ottimo livello, con l’ambizione di tornare competitivi per una compagine che, nell’anno del terzo Scudetto del, è finita seconda in classifica. Negli ultimi giorni, è emerso il nome di, per cui lacerca di anticipare la concorrenza, compresa quella del, che comunque cerca un rinforzo offensivo per il 3-4-3 che ha in mente Antonio Conte.