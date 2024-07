Traffico Roma del 01-07-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione in zona Ottavia per urgenti lavori al gasdotto resta chiusa via Trionfale tra via di Casal del Marmo e il raccordo anulare nelle due direzioni chiusa a via di Casal del Marmo 3 a via Trionfale & via della Stazione di Ottavia inevitabili ripercussioni per ilin tutta l’area circostante sospesa Inoltre la circolazione sulla linea ferroviariaViterbo treno La Storta i treni regionali possono subire ritardi limitazioni e cancellazioni ed è ancora intenso illungo la carreggiata esterna del raccordo anulare code a tratti tra laFiumicino e lania la stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana Salaria tra Tiburtina e da Appia e poi tra Pisana & via Aurelia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via dei Campi Sportivi in direzione di San Giovanni ricordiamo che sulla tangenziale è chiusa in direzione del Foro Italico uscita Casilina in direzione di via del Pigneto mentre da oggi chiuso anche l’ingresso in tangenziale da via Prenestina per le due direzioni incidente su via Cristoforo Colombo code all’altezza di via dei Georgofili ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito