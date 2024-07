Scontro fra Jeep e moto Grave una ragazza di 23 anni | è stata sbalzata sotto un’auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Empoli (Firenze), 1 luglio 2024 – Un incrocio critico, teatro di gravi incidenti. Uno anche nella notte tra sabato e domenica. Stiamo parlano dell’intersezione fra via Carrucci e via Bellini. L’ultimo episodio vero mezzanotte e mezzo ha coinvolto una– la cui corsa, da quanto emerso, sarebbe finita poi contro alcune auto in sosta creando non pochi disagi alla viabilità – che ha impattato con unacon due giovani a bordo. Immediati sono scattati i soccorsi ed entrambi i giovani sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Empoli. Da quanto emerso, e secondo la prima ricostruzione, la 23enne avrebbe riportato le ferite più gravi: la, infatti, sarebbedallae per l’urto sarebbe addirittura finitauna macchina parcheggiata.