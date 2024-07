Preso lo spacciatore marocchino del giardino Candia in via Colletta | in tasca 18 dosi di eroina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) MIlano, 1 luglio 2024 – Meno di un mese fa, era andata in scena la protesta di trecento residenti nell'area verde delMarcellodi viaper chiedere aiuto a Comune e Municipio 4 contro lo spaccio di droga nella zona. Ora la polizia ha arrestato il pusher che aveva creato una mini piazza di smercio al dettaglio proprio da quelle parti, a due passi da piazzale Lodi e dall'ex Scalo Romana che diventerà villaggio olimpico per i Giochi invernali del 2026. In manette il trentunenneM.F., che ora potrebbe anche essere espulso perché irregolare in Italia. Il primo blitz della polizia Le segnalazioni dei cittadini, esasperati dalla presenza di tossicodipendenti in una zona in cui ci sono anche un nido e una scuola materna, hanno fatto partire un'indagine-lampo degli agenti del commissariato Mecenate, che hanno iniziato a monitorare il parchetto con servizi di osservazione e pedinamenti per capire come si muovesse il presunto pusher e i suoi clienti.