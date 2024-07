Piotta non si dà per vinto sul caso dell' album in dialetto al Premio Tenco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tommaso Zanello, in arte, ha deciso di intraprendere un'azione legale contro l'organizzazione del2024. Dopo il '', attraverso i suoi avvocati, l'artista romano ha presentato una diffida formale al presidente del, chiedendo l'accesso agli atti e la sospensione'assegnazione delper la categoria 'in'.ha partecipato alcon il suo ultimo'Na Notte Infame', pubblicato da La Grande Onda nel 2024. La candidaturanella categoria 'in' - si legge nella diffida - è stata accettata senza obiezioni dagli organizzatori. Tuttavia, con grande sorpresa'artista e del suo staff, l'non è stato incluso nella rosa dei finalisti. L'avvocato diha espresso il disappunto'artista per la mancata comunicazione preventiva'esclusione, che è stata resa nota solo dopo l'annuncio ufficiale dei finalisti.