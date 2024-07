Nuovo Skoda Elroq | il SUV elettrico che unisce città e avventura

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di lunedì 1 luglio 2024)presenta, ilSUV 100%che promette di rivoluzionare la tua esperienza di guida. Con il suo design compatto, il raggio di sterzata ridotto e la possibilità di trazione integrale,è l’alleato ideale per chi ama esplorare sia l’ambiente urbano che i sentieri meno battuti. Ecco tutte le novità di questo gioiello della tecnologia automobilistica. Novità principali: Design Modern Solid con Tech-Deck Face:sfoggia illinguaggio di design Modern Solid, che sostituisce la classica calandracon il futuristico Tech-Deck Face, nascondendo sensori avanzati come radar e telecamera. Il look è minimalista e robusto, perfetto per chi cerca autenticità e funzionalità. Fari a LED e layout “a quattro occhi”: I gruppi ottici LED disono disponibili in due versioni e offrono massima visibilità grazie alla tecnologia a matrice composta da 36 segmenti luminosi.