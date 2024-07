Note positive criticità e visioni di un manager d’hotel

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Uscendo dalla superstrada verso il lungomare dei Giardini di Naxos, e proseguendo sulla costa, si arriva lentamente nella baia di Taormina. Si supera quel lembo di terra spesso sommerso dall’acqua dell’Isola Bella e si raggiungere Mazzarò. Realisticamente, questo è il posto migliore in cui poter aver un accesso pratico, veloce e relativamente economico per la città alta e godere comodamente di mare e spiaggia. Il Mazzarò Sea Palace è l’unico hotel che abbraccia letteralmente la baia, godendo di una posizione privilegiata rispetto alla spiaggia e, per una buona metà della giornata, anche nei confronti del sole. Nato come villa costruita sulla scogliera, poi trasformata in grand hotel negli anni Settanta, si sviluppa come un antico borgo di pescatori incastonato in una porzione risicata di costa, ma con l’accesso al mare migliore di tutto il paese.