(Di lunedì 1 luglio 2024) Astana, 01 lug – (Xinhua) – L’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) si e’ affermata come una struttura efficace e di grande valore all’interno deldiinternazionale, con forti prospettive di ulteriore sviluppo, ha dichiarato Bolat Nurgaliyev, ex segretario generale della SCO. Tenendo regolarmente dei vertici, la SCO risponde efficacemente alle esigenze dei suoi membri e fornisce vantaggi pratici, ha dichiarato Nurgaliyev, anche presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto di ricerca sulla politica estera del ministero degli Esteri del, in una recente intervista a Xinhua. Nurgaliyev ritiene che il prossimo vertice della SCO, che si terra’ ad Astana a luglio, offra l’opportunita’ di rivalutare la situazione, attuare gli accordi raggiunti al precedente vertice di Delhi, delineare le prospettive per l’anno prossimo e presentare alla comunita’una visione delle attuali tensioni globali e delle strategie di miglioramento.