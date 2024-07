Inter già al completo! Dubbio solo su due giocatori in uscita – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il mercato estivo si apre ufficialmente oggi e l’, campione d’Italia, si presenta già in vantaggio rispetto alle rivali dopo i tre acquisti che a breve saranno ufficializzati. In, invece, secondo il Corriere dello Sport ilrestasu due. SQUADRA AL– Gli acquisti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi rappresentano due acquisti di rilievo che vanno a migliorare ulteriormente una rosa che ha già dimostrato la propria superiorità nel campionato scorso. Zielinski sostituirà il tandem Klaassen-Sensi, che non ha lasciato un segno significativo e che sarà salutato insieme agli altri partenti. Taremi, invece, prenderà il posto di Sanchez, destinato a essere una soluzione di maggiore qualità per affiancare Lautaro Martinez e Thuram.