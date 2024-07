Firenze non si ferma più Obiettivo Campionati Europei Cascine perfette per il ciclocross

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Che cosa manca ain campo ciclistico dopo gli arrivi del Giro d’Italia, i Mondiali del 2013, iItaliani juniores su pista al Velodromo Enzo Sacchi, i tricolori donne e professionisti in linea e la partenza del Tour de France? Parliamo dima non a cronometro oppure in linea, bensì diha dimostrato di poter ospitare qualsiasi rassegna ed a una manifestazione continentale ci sta pensando seriamente Paolo Traversi, grande appassionato di ciclismo, presidente della società Virtus VII Miglio di Settimello di Calenzano che già da tre anni allestisce in autunno un manifestazione di prestigio del. Per un paio di volte lo ha fatto nella zona dell’Isolotto, quindi nell’autunno scorso all’interno dell’Autodromo Internazionale di Mugello a Scarperia grazie al direttore dell’impianto Paolo Poli.