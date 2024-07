Centro diurno disabili più green e funzionale restyling in vista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nuova illuminazione, nuovi impianti, opere strutturali per l’adeguamento degli spazi: i fondi sono in buona parte del Pnrr e in parte del bilancio comunale, al via con l’estate i lavori di riqualificazione deldi via Toscana. Partiranno in settimana, l’obiettivo è concludere entro la fine di agosto, prima della ripresa, in particolare, delle attività della struttura residenziale destinata aigravi. Per quanto concerne le attività ordinarie degli utenti del, "incompatibili" con il cantiere al via, proseguiranno invece, nelle settimane estive, nei locali della scuola primaria del Molino Vecchio, già resi disponibili con una delibera comunale: "Una sorta diestivo sperimentale per gli utenti del cdd, in un’ottica di integrazione".