Bimbo di appena nove mese accusa un malore e muore

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNuova tragedia in Irpinia dopo il piccolo Domenico morto a soli 8 anni per un incidente domestico. Stavolta la vittima è ancora più piccolina, undimesi che si sarebbe sentito male in casa: i genitori, una coppia residente a Montella ma originaria di Torella dei Lombardi ha subito allerato i soccorsi, quindi il neonato è stato immadiatamente trasferito all’Ospedale Santobono di Napoli. Purtroppo, nonostante le manovre di riaminazione da parte dei professionisti dell’Ospedale napoletano, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Indagano le Forze dell’Ordine per capire come sia potuta accadere una stragedia simile. Domenico, strappato alla vita a 7 anni prima della festa: lo strazio L'articolodiunproviene da Anteprima24.