25enne cade nel vano ascensore e muore

(Di lunedì 1 luglio 2024) 11.18 Una ragazza di 25 anni è caduta all'interno di uned è morta. E' avvenuto in una palazzina di Fasano, in provincia di Brindisi. La giovane ha chiamato l'al quarto piano e dopo aver aperto la porta è caduta nel vuoto perché la cabina non era risalita. Sul posto i vigili del fuoco per il recupero del corpo, e i carabinieri per i rilievi la ricostruzione dell'accaduto. La palazina dove si è verificata la tragedia è di proprietà di Arca (Agenzia regionale per la casa e l'abitare).