Spagna-Georgia le parole di Fabian Ruiz

(Di domenica 30 giugno 2024) Laalla fine demolisce la. Nonostante il vantaggiono su sfortunata autorete di Le Normand al 18?, gli spagnoli pareggiano al 38? con Rodri. L’ex Napoligela definitivamente i calorosi tifosini con il vantaggio del 2-1 al 51? dopo che Kvaratskhelia aveva sfiorato l’eurogol da centrocampo. La vittoria si trasforma in goleada al 75? con la rete di Nico Williams. A chiudere le danze Dani Olmo, con un colpo di biliardo all’83’., quindi, segna di nuovo ed è ancora protagonista del centrocampo iberico. A fine gara è stato raggiunto dai microfoni Rai. Di seguito quanto da lui dichiarato.: “Il pareggio è stato importante” Così il centrocampista delle Furie Rosse ed ex Napoliai microfoni Rai: “Siamo usciti nervosi in campo, abbiamo sbagliato passaggi facili e loro hanno fatto gol.