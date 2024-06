Non è vero che le vacanze con i figli non sono vacanze

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 30 giugno 2024) Lecon i bambini al Magna Marbella iniziano qualche giorno prima della partenza, quando scarichi l’app del club che poi sarà la tua bussola durante tutto il soggiorno, tra le mille attività in programma. Potresti tranquillamente decidere di non schiodarti dal resort per una settimana e avresti sempre da fare - dal tennis al circo, sì hai letto bene: il circo, poi ne parliamo. Ma i dintorni di questo Club Med, che dopo più di 20 anni torna in Spagna,talmente ricchi che la nostra vacanza, questo è chiaro fin da subito, si svolgerà dentro e fuori. Siamo nel cuore dell’Andalusia, ai confini con il Marocco: nelle giornate di aria pulita si intravede Ceuta. Uno spettacolo. Dentro il resort, un luna park per famiglie L’accoglienza nella luminosa reception con fontana centrale che attira la curiosità dei bambini insieme al sistema di ascensori multiplo, per cui indichi il piano d’arrivo su uno schermo touch ti dice quale ascensore tra A B C D E F prendere, ci fa subito capire che qui tutto è gioco.