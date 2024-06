Minds Beneath Us è pronto per l’uscita

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 30 giugno 2024) lo sviluppatore indie Bearbone Studio è entusiasta di annunciare cheUs uscirà su PC via Steam il 31 luglio. Intraprendete un emozionante viaggio fantascientifico in cui vivete in una futuristica città asiatica in cui la società è completamente automatizzata da un’avanzata intelligenza artificiale. La vostra mente è intrappolata in un corpo estraneo, accompagnato dal subconscio del suo proprietario originale. In un mondo in cui le vostre scelte contano, insieme affronterete sfide imminenti e un destino incerto. In una società che è diventata completamente automatizzata grazie all’IA. È nata una nuova industria che sostituisce l’hardware necessario al funzionamento di Internet con cervelli umani collegati. Di conseguenza, i cittadini più svantaggiati non hanno avuto altra scelta che presentare, uno dopo l’altro, la loro offerta per iscriversi.