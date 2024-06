Ma dopo 10 anni i ragazzi ancora credono che le corteggiatrici siano interessate sul serio? Che problema è? Ego? Alcool? | Andrea Delogu su Temptation Island

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024), lo show dei sentimenti (e delle corna), è iniziato. Ed è iniziato molto bene per quanto riguarda gli ascolti. La prima puntata ha tenuto davanti alla tv ben 3.248.000 spettatori con quasi il 25% di share in onda dalle 21.37 alle 00.41. Seppur in contesti e periodi differenti, il reality prodotto da Fascino ha ottenuto ascolti migliori rispetto ai titoli di punta della rete ammiraglia Mediaset come “Grande Fratello” e “L’Isola dei Famosi“. E come va, invece, la dinamica tra le coppie che partecipano al gioco? A dire la sua (più che condivisibile) c’è anche: “Sto recuperando. Ma come è possibile che10che lesul? Cioè va bene la prima stagione, ci poteva stare ma poi cheè? Dispercezione di sé stessi??”, ha scritto su X la conduttrice.