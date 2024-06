L' Ucraina punta tutto sui droni a lunga gittata La strategia per la svolta in guerra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 30 giugno 2024) L'ha avviato la produzione in serie dicon unadi oltre mille chilometri e quindi in grado di colpire il territorio russo. Lo ha annunciato il responsabile dell'azienda statale di difesaUkroboronprom, Herman Smetanin, nel corso di una intervista con ArmyInform. Le «enormi risorse e la superpotente industria» della Russia hanno costretto Kiev ad adottare un approccio più «flessibile e creativo» alla produzione di armi, ha affermato. Ia lungo raggio vengono usati dall'per colpire in profondità il territorio russo, prendendo di mira infrastrutture militari come aeroporti e logistica, nonché raffinerie e depositi di petrolio. Gli attacchi contro le infrastrutture petrolifere hanno lo scopo di interrompere le forniture di carburante all'esercito russo e diminuire i proventi delle esportazioni di Mosca, che sono fondamentali per il finanziamento della