L' Inghilterra salvata da Bellingham e Kane Slovacchia battuta ai tempi supplementari

(Di domenica 30 giugno 2024) (AGI) - Roma, 30 giu. - L'si è qualificata ai quarti degli Europei battendo in rimonta 2-1 laai, dopo che un gol dial 95mo ha pareggiato quello slovacco di Schranz al 25mo. Nel primo minuto dell'extra-time e' arrivata la rete decisiva di Harrya cacciare i fantasmi per il ct Southgate. Laera passata in vantaggio al 25mo con Strelec che al limite ha servito una bella palla per l'inserimento di Schranz che ha battuto Pickford di destro. A un passo dal disastro, nel quinto dei sei minuti di recupero è arrivato il pareggio di: il centrocampista del Real Madrid ha realizzato un gran gol in rovesciata, su spizzata di Gue'hi dopo un calcio d'angolo. A inizio, svirgolata di Eze, Toney la allunga edi testa firma il vantaggio inglese.