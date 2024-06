Il 16enne ammazzato al parco al setaccio i cellulari del branco | Forse gli hanno teso una trappola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Proseguono le indagini della polizia, a 7 giorni dall’omicidio di Thomas Luciani, 16 anni, ucciso con 25 coltellate per un piccolo debito di droga, nelBaden Powell di Pescara. Se il quadro, grazie alle testimonianze dei giovanissimi coinvolti e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, è piuttosto chiaro si attende di conoscere il contenuto degli smartphone sequestrati al gruppo: non solo quelli dei due 16enni, fermati perché ritenuti responsabili dell’omicidio, ma anche quelli degli amici che erano con loro, tutti a conoscenza dell’accaduto. Dai dispositivi – gli accertamenti sono svolti dal consulente informatico della procura per i minorenni dell’Aquila – potrebbero emergere informazioni utili rispetto al debito maturato dalla vittima e a un eventuale appuntamento che Christopher Thomas aveva con gli altri ragazzi.