I danni del maltempo in Valle d' Aosta e Piemonte Le immagini

(Di domenica 30 giugno 2024) Ilche ha colpito nel fine settimana il nord Italia, in particolared', ha causato smottamenti e frane e ha provocatoingenti. Cogne, comune sparso di 1.356 abitanti nel sud dellad', è isolata. Continua ad aumentare il numero di persone evacuate dalla vallata. "Lo stiamo facendo con dei voli in elicottero, ne abbiamo già portati giù almeno 300, ne abbiamo comunque ancora da portare credo altrettanti, ma i numeri non sono precisi per ora", dice il sindaco all'Ansa. Gran parte del paese è senza acqua Ci sono stati allagamenti nel centro di Cervinia, rimasta anch'essa isolata nella notte tra sabato e domenica. "Isono ingenti, si parla di milioni e milioni di euro, perché tutti i negozi hanno i magazzini che sono sotto il livello della strada, quindi il torrente Marmore straripando ha riempito garage, boxe, e anche diversi locali", ha spiegato il vicesindaco di Valtournenche.