Euro 2024 Sommer | Nostra vittoria meritata per l’Italia è deludente

(Di domenica 30 giugno 2024) Il portiere della Svizzera, Yann, ha rilasciato un’intervista a TZ in cui ha raccontato la gara degli ottavi di finale divinta nettamente contro: “Se ho dovuto consolare i miei compagni dell’Inter? No, sono solo molto contento di come è andata e di come abbiamo giocato. È stata unaper loro, ovviamente, ma molto soddisfacente per noi. Ora guardo alla prossima partita“. Poi sui quarti di finale: “Ci aspetta un avversario completamente diverso. Dovremo prepararci in modo completamente diverso. Sarà una partita diversa, ma ci faremo trovare di nuovo pronti. Non c’è esaltazione nello spogliatoio, stiamo andando avanti passo dopo passo. Non abbiamo comunque altra scelta. Per fortuna ora abbiamo qualche giorno in cui possiamo riposare e guardare le altre partite.