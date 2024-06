Bernini | Il 40% degli studenti esonerato dalle tasse

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 30 giugno 2024) Anna MariaROMA – “Il 40% delle studentesse euniversitari italiani èuniversitarie. È un fatto. Quest’anno abbiamo stanziato una cifra record per le borse di studio: 850 milioni. La scorsa settimana il Mur ha provveduto all’anticipo del pagamento di 433 milioni per il prossimo anno accademico agli organismi regionali. L’importo più alto di sempre. Il diritto allo studio è un percorso e noi stiamo lavorando ogni giorno per far in modo che i capaci e i meritevoli abbiano tutti gli strumenti necessari per seguire i propri sogni e ambizioni. Investire nel futuro dei nostri ragazzi significa puntare sul futuro dell’Italia”. Così sui suoi canali social la ministra dell’università Anna Maria(foto).