Assetto Corsa EVO si mostra in nuove immagini

(Di domenica 30 giugno 2024) Il publisher 505 Games e lo sviluppatore KUNOS Simulazioni sono lieti di annunciare il lancio della pagina Steam diEVO, dando così la possibilità ai giocatori di aggiungere alla propria lista desideri il titolo che si preannuncia come la simulazione di guida che ridefinirà il genere. Come il suo predecessore, includerà auto di diverse classi che abbracciano anni di storia automobilistica. Da quelle stradali alle classiche, dalle hypercar a quelle da: ogni veicolo è meticolosamente riprodotto grazie all’engine proprietario di KUNOS, che ne simula le performance meccaniche, elettroniche e aerodinamiche. Questo livello di dettaglio assicura un’esperienza di guida ancora più autentica e coinvolgente. E naturalmente, non mancherannosorprese che KUNOS ha in serbo per tutti gli appassionati, ciascuna delle quali è stata pensata per permettere loro di vivere e condividere la passione comune per le auto, la guida e le corse.